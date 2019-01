Marktheidenfeld: Aussendung der Sternsinger

Dort ist der Verein "Main-Spessart für Peru" ansässig. Er unterstützt seit Jahren Projekte in dem südamerikanischen Land.

Sternsinger aus dem ganzen Bistum kommen

Nach Marktheidenfeld kommen rund 300 Sternsinger und ihre Betreuer aus der ganzen Diözese. Sie können an Workshops teilnehmen, bekommen Infos über Peru, dürfen Taschen drucken. Es geht aber auch um das Thema Inklusion, denn die Sternsinger sammeln in diesem Jahr für Kinder mit Behinderung in Peru.

Bischof Franz Jung zelebriert Gottesdienst

In ihren Gewändern ziehen die Sternsinger dann vom Gymnasium zur Pfarrkirche St. Josef, um dort gemeinsam mit Bischof Franz Jung einen Gottesdienst zu feiern. Fünf Jugendliche aus Großheubach im Landkreis Miltenberg vertreten übrigens das Bistum Würzburg beim Empfang der Sternsinger im Berliner Kanzleramt am 07.01.2019.

Am Wochenende werden in ganz Unterfranken dann etwa 8.000 Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus ziehen als Caspar, Melchior, Balthasar oder Sternträger, gemeinsam singen und Neujahrswünsche überbringen.