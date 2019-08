Markt Schwaben: Verkehrsinfarkt auf dem Land

Warum im Stau stehen, wenn's hintenrum schneller geht? Das Abkürzen durch Dörfer, kleine Straßen und Wohngebiete kennen viele, die rund um eine Autobahn wohnen - da muss man kein Dorfbewohner nahe Innsbruck sein.

Auch die Anwohner an der Ödenburgerstraße in Markt Schwaben sind besorgt. Hier ist es eng, die Straße ist durch parkende Autos nur einspurig befahrbar und geht bergauf. Die Kinder, die von hier aus zur Schule gehen, haben nicht mal einen Gehsteig. Für die Anwohner ist das vor allem eins: zu gefährlich.

"Das Problem ist, dass die Autofahrer hier viel zu schnell fahren, dass viel zu viele Autofahrer durch fahren, weil es eben auch ein Schleichweg ist und wahnsinnig viele auswärtige Autofahrer durchfahren, die hier in unserem Wohngebiet eigentlich nichts zu suchen haben." Anwohner

Ein anderer Anwohner traut sich kaum noch mit dem Radl raus:

"Ich möchte einfach hier mit dem Radl wieder rausfahren können, ohne dass ich Angst habe, dass ich zusammengefahren werde. Das ist einfach eine richtig belastende, anstrengende Situation hier." Anwohnerin

Selbst wenn kein Stau ist, nähmen viele den Schleichweg als Abkürzung, berichtet eine Frau. Das spare sieben Minuten. Gehe aber Kosten der Anwohner.

Entlastung durch Spielstraße?

Und schon wieder biegt ein Auto um die Ecke, wirklich viel für einen normalen Vormittag in einer Siedlung. Jürgen Pfeifer hat nun mit anderen Bewohner zwei Anträge eingereicht, damit der Bereich wieder Spielstraße wird.

"Wir hatten hier eine Spielstraße, diese ist wegen Parkplatzmangel abgeschafft worden. Das war zumindest der Vorwand. Es ist einfach nur frustrierend." Jürgen Pfeifer, Anwohner

Gekippt hatten sie die Anwohner selbst. Eine neue Spielstraße will auch der Gemeinderat vermutlich nicht mehr. Bürgermeister Georg Hohmann: "Wenn man so etwas Ähnliches macht wie verkehrsberuhigte Zone oder Spielstraße, ist das gefährlich." Kinder und Eltern würden sich in falscher Sicherheit wähnen.

Verkehrsschau vor Ort soll Lösung bringen

Markt Schwaben leidet an seinem Erfolg: Im Landkreis Ebersberg wird in den nächsten Jahren ein Zuzug von 25.000 Menschen erwartet, und die haben Autos. Straße und Schiene sind längst am Limit, sagt der Bürgermeister.

"Da ist sehr viel Druck drauf. Auch in Mühldorf sind ja sehr starke Wachstumszahlen da. Die Autobahn ist nicht aufnahmefähig. Und die Straße hier ist genau die Verbindung parallel zur Autobahn." Bürgermeister Georg Hohmann

Nun soll eine Verkehrsschau vor Ort entscheiden, dazu werden auch die Anwohner eingeladen. Vielleicht kehrt dann in die Wohnsiedlung wieder Ruhe ein.