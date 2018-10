Markt Schwaben bekommt Stabilisierungsgeld vom Freistaat

Weil es den meisten Gemeinden in Oberbayern finanziell so gut geht, werden im ganzen Regierungsbezirk nur 1,3 Millionen Euro Stabilisierungshilfen ausgezahlt. Damit geht der größte Teil des Geldes an Markt Schwaben. Der Freistaat Bayern greift damit finanzschwachen Gemeinden unter die Arme.

Ein Schulhaus für 50 Millionen

Markt Schwaben hat mit einem unausgeglichenen Haushalt und einem ständig wachsenden Schuldenberg zu kämpfen. Als Grund dafür nennt Kämmerin Martha Biberger anstehende Großprojekte wie den Schulhausbau für 50 Millionen Euro.

Gemeinderat entscheidet, was mit dem Geld passiert

Bis das Geld im kommenden Jahr ausgezahlt wird, muss Markt Schwaben aber noch Auflagen erfüllen. Der Gemeinderat entscheidet dann, was mit dem Geld passieren soll. Insgesamt vergibt der Freistaat Bayern 150 Millionen Euro Stabilisierungshilfe.