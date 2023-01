Markt Erlbach gewinnt bei Wettbewerb der Wohlfühlplätze

Die Sieger des bayernweiten Wettbewerbs "Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze" werden heute in Markt Erlbach geehrt. Freuen darf sich der Ort im Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim auch, weil er selbst unter den Gewinnern ist. Am Nachmittag findet die offizielle Preisverleihung im Bürgerhaus zum Löwen statt. Dabei werden alle Siegerprojekte vorgestellt und persönlich von der Fachjury ausgezeichnet.

30 bayerische Kommunen im Wettbewerb

Die Aktion hatten der Fachverband Fußverkehr, die Vereinigung für Stadt-, Regional-, und Landesplaner und die Regionalgruppe Bayern des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) auf die Beine gestellt. Insgesamt hatten sich 30 Kommunen aus sechs Regierungsbezirken mit ihren Konzepten zur Aufwertung öffentlicher Räume beworben.

Erster Platz für Markt Erlbach, Denklingen und Schongau

Ausgezeichnet werden besonders gelungene Plätze, auf denen man sich besonders gern aufhält und die umweltverbundfreundlich (Fuß-, Rad- und öffentlicher Verkehr) und nachhaltig gestaltet sind. Plätze also, die auch als Vorbild für andere dienen können. Platz eins teilt sich in diesem Jahr Markt Erlbach mit den oberbayerischen Gemeinden Denklingen im Landkreis Landsberg am Lech sowie Schongau im Landkreis Weilheim/Schongau. Dabei war der Umgang mit dem kostbaren Gut des nur begrenzt zur Verfügung stehenden öffentlichen Raumes wichtig. Öffentliche Plätze spielen eine zentrale Rolle als Orte der Begegnung, der Erholung und des Freiraums, insbesondere in dicht bebauten Bereichen.

Marktplatz als barrierefreier Treffpunkt in der Ortsmitte

In Markt Erlbach würdigte die Jury die Neuausrichtung der Hauptstraße in einen gelungenen Begegnungsort. Der gesamte Straßenraum wurde barrierefrei umgebaut – sogar die sich zur Hauptstraße öffnenden Hauseingänge. Außerdem wurde der Marktplatz als Treffpunkt in der Ortsmitte umgestaltet. Ein Wasserspiel und ein Schattenspender laden zum Verweilen und zum Spielen ein. Auch beim Thema Nachhaltigkeit konnte die Kommune punkten, in dem die historische Pflasterung wiederverwendet wurde.

Achtköpfige Experten- und Expertinnen-Jury

Die Wettbewerbs-Jury setzte sich aus acht Experten und Expertinnen im Bereich Verkehr und Mobilität zusammen. Unter ihnen die studierte Landschaftspflegerin und Professorin, Kerstin Langer aus München, der aus Roßtal bei Nürnberg stammende Wirtschaftsingenieur Friedrich Meyer und Professor Mario Tvrtković von der Hochschule Coburg sowie die Bau- und Wirtschaftsingenieurin Silja Hoffmann, die seit 2019 die Professur für Intelligente, multimodale Verkehrssysteme an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften an der Universität der Bundeswehr München inne hat.