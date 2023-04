Markt Erlbach: Gackern unter Solarmodulen

Zwischen zahlreichen Solarmodulen laufen gackernde Hühner auf der landwirtschaftlichen Freifläche im Markt Erlbacher Ortsteil Siedelbach herum. Die Agri-Photovoltaikanlage kombiniert grüne Stromerzeugung mit landwirtschaftlicher Nutzung. An diesem Freitag wurde sie eingeweiht.

Idee durch Schutzverhalten der Hühner

Die Idee zu dieser Anlage lieferte der Familienbetrieb Zeilinger. Oder besser gesagt: Deren Hühner. Sie nutzten ihren Auslauf nur teilweise – am Zaun, unter Bäumen und in der Nähe des Stalls, erklärt die Geschäftsführerin der Anlage, Katrin Held. Der Grund: Die Legehennen haben Angst vor Greifvögeln und erschrecken schnell, zum Beispiel wenn Flugzeuge vorbeifliegen. Bisher hatte der Betrieb nur Naturstrom aus Windkraft produziert. Nun folgt Solar. Die Paneele, die auf höheren Stelzen angebracht sind, bieten genug Platz, um darunter durchzulaufen - sogar für Menschen ist das möglich.

Gleichzeitig ist der Unterschlupf ein Sonnen- und Regenschutz. Die Hühner können nun die ganze Fläche nutzen, "sogar so intensiv, dass das ganze Grün, das wir hier hatten, schon weggepickt wurde", schmunzelt Held. Denn während die letzten Solarmodule noch errichtet wurden, konzentrierte sich alles auf eine kleinere Fläche als gewohnt. Inzwischen haben die Hühner mehr Platz und auch Schafe sollen auf einer Hälfte der Fläche Auslauf finden.

Versorgt knapp 4.000 Haushalte

Etwa 11.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugt die Anlage, die sich auf einer Freifläche von 8,5 Hektar erstreckt. Das entspricht der Versorgung von rund 3.900 Haushalten, erklären die Anlagenbetreiber. Der kleine Ort Markt Erlbach im Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim könnte demnach theoretisch mit grünem Strom aus der Solaranlage versorgt werden. Gleichzeitig sollen 6.500 Tonnen CO2 eingespart werden, was den Betreibern zufolge 32.500 gefahrene Kilometer mit dem Auto bedeutet.

Finanzierung durch Bürger aus Markt Erlbach

Die Anlage ist eine Bürger-Agri-PV-Anlage, das heißt, insgesamt 32 Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich aus Markt Erlbach, haben sich an der Finanzierung beteiligt. Und diese Beteiligung sei beliebt, wie Reinhold Zeilinger berichtet. Binnen zwei Wochen habe die Finanzierung gestanden. Auch Bürgermeisterin Birgit Kreß (Freie Wähler) ist stolz, diese Anlage in ihrer Gemeinde zu haben. In anderen Gemeinden scheiterten ähnliche Projekte am Widerstand der Bürger.

Aiwanger lobt Projekt

Zur offiziellen Einweihung kam auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach Markt Erlbach. Er lobte die Doppelnutzung und hofft für die Zukunft auf ähnliche Projekte. "Es muss in die Köpfe der Energieerzeuger, Landwirte und Großflächenbesitzer rein, dass man nicht nur einfallslos Photovoltaik auf die Flächen gibt und alles zuklatscht", so Aiwanger gegenüber BR24. Wenn möglich, solle man die Anlagen mit Tierhaltung oder Pflanzenanbau kombinieren. Auch hofft er, dass der Bund eine höhere Stromvergütung bei Agri-PV-Anlagen in Betracht zieht, da die höheren Stelzen der Solarmodule Mehrkosten für die Betreiber bedeuteten.