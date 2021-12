Markt Einersheim kauft stillgelegten Bahnhof für 315.000 Euro

Herbert Volkamer, der Bürgermeister des Marktes Einersheim im Landkreis Kitzingen, hatte am Samstag einen besonderen Termin: Der denkmalgeschützte stillgelegte Bahnhof des Ortes sollte versteigert werden. Dafür fuhr Volkamer eigens zur Auktion nach Berlin. Der 63-jährige Rathauschef hatte vom Gemeinderat den Auftrag, den ehemaligen Bahnhof um jeden Preis zu ersteigern. Und so hat die Gemeinde am Ende für 315.000 Euro den Zuschlag für das Gebäude samt Grundstück erhalten. Volkamer bezeichnete den Kauf am Montag gegenüber BR24 als alternativlos.

Rathauschef setzte sich gegen 26 Mitbieter durch

Volkamer war als einziger Interessent für das Objekt "Bahnhof Markt Einersheim" vor Ort. Wie sich herausstellte, gab es 26 Mitbieter. Das Startgebot lag bei 45.000 Euro, sagte er. Bei 215.000 Euro gab Volkamer sein erstes Gebot ab, danach ging es in 5.000er-Schritten weiter. Bei 315.000 Euro erhielt er schließlich den Zuschlag. Noch in Berlin wurden beim Notar die Urkunden unterzeichnet. Am 1. März 2022 geht der Bahnhof in das Eigentum der Gemeinde über.

Platz für Wohnungen und soziale Zwecke?

In der Gemeinderatssitzung am 12. Januar 2022 will Bürgermeister Volkamer über den Kauf des Bahnhofs berichten und erste Vorschläge zur künftigen Nutzung vorstellen. Er kann sich im ersten Stock des alten Bahnhofs Wohnungen vorstellen, das Erdgeschoss würde er gerne für soziale Zwecke nutzen. Außerdem will sich Volkamer um Förderung durch Mittel aus dem Leader-Projekt der EU für den ländlichen Raum bemühen.

Demkmalgeschütztes Gebäude auf 8.400-Quadratmeter-Grundstück

Das Bahnhofsgebäude stammt aus dem Jahr 1865. Gutachtern zufolge ist die Bausubstanz gut. Zum Bahnhof gehört ein 8.400 Quadratmeter großes Grundstück. Am Ende der am ehemaligen Bahnhof entlangführenden Sackgasse liegt der Bauhof von Markt Einersheim mit den Recycling-Containern. Die Straße befindet sich auf dem Bahngelände. Am Bauhof haben sich auch Vereine Räume eingerichtet, die sie weiter nutzen wollen. Der Gemeinde war es wichtig, die Straße auch weiterhin ungehindert nutzen zu können.

Bereits als der ehemalige Bahnhof zum Verkauf ausgeschrieben wurde, war das Interesse daran Groß. Wie Volkamer berichtet, kamen zur öffentlichen Besichtigung Interessenten aus ganz Deutschland in den kleinen Ort im Landkreis Kitzingen.