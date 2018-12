Beim Markt der langen Gesichter im Bamberger Rathaus können die Bürger heute ihre unliebsamen Weihnachtsgeschenke loswerden und versteigern. Der Erlös geht zum Teil an einen guten Zweck, zum Teil an die unglücklich Beschenkten. Zwischen 10 und 12 Uhr findet die Versteigerung im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz statt. Bereits ab 9.45 Uhr können dort die zu versteigernden Geschenke abgeben werden. Das Startgebot liegt grundsätzlich bei einem Euro, kann aber auch individuell festgelegt werden.

Von dem Erlös kommen 20 Prozent der Kulturtafel Bamberg zugute, 80 Prozent gehen an den ursprünglichen Besitzer des Geschenks. Als Auktionator fungiert auch dieses Jahr wieder Bambergs dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD). Der "Markt der langen Gesichter" findet 2018 zum dritten Mal in Bamberg statt. Bislang konnte der Auktionator alle abgegebenen Geschenke an neue Besitzer zu bringen.