"Markante Wetterlage" für Teile von Unterfranken erwartet

Heute Abend und in der ersten Hälfte der Nacht zum Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst DWD in Franken mit leicht erhöhter Neigung für Gewitter in weiten Teilen von Unterfranken. Hauptgefahr hier durch Sturmböen bis 90 km/h, daneben örtlich Starkregen bis 25 l/qm in kurzer Zeit und kleinkörniger Hagel. Schwere Sturmböen um 100 km/h und Starkregen bis 40 l/qm seien punktuell nicht ausgeschlossen.