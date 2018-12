Marine bringt Küstenglühwein für den guten Zweck nach Dillingen

800 Kilometer weit reisen die U-Boot-Soldaten der Marine aus Eckenförde in Schleswig-Holstein bis ins schwäbische Dillingen, um hier auf dem Weihnachtsmarkt ihren Küstenglühwein zu verkaufen: "Ein Highlight auf dem Christkindlesmarkt", freut sich Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz.

Soldat aus Dillingen erfand das erste moderne U-Boot

Die Verbindung der Soldaten mit der Stadt in Schwaben geht zurück auf den Erfinder des ersten modernen U-Bootes, Sebastian Bauer, geboren 1822 in Dillingen. Als bayerischer Soldat begann er im Schleswig-Holsteinischen Krieg Ideen für eine Unterwasserwaffe zu entwickeln. 1851 unternahm er eine Testfahrt mit dem "Brandtaucher". Das Boot sank, die Besatzung überlebte. Ein Modell steht heute im Deutschen Museum in München. Das Wrack des Originals ist im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden ausgestellt.

Getrunken wird für einen guten Zweck

Ihren Küstenglühwein mischen die Eckernförder Soldaten aus Rum, den sie aus Norddeutschland mitbringen, und aus Glühwein aus der Region. Oberbürgermeister Kunz sagt, er könne nur jedem empfehlen ihn zu probieren. Man solle aber bitte vorher klären, wie man danach nach Hause komme. Getrunken wird für einen guten Zweck: Mehrere tausend Euro Erlös spenden die Soldaten jedes Jahr. Geöffnet hat der Christkindlesmarkt in Dillingen von Freitag 14.12.2018 bis Sonntag 16.12.2018.