Marihuana-Aufzucht und Chemikalien entdeckt, LKA rückt an

Drogen und diverse gefährliche Gegenstände haben Polizisten in einer Wohnung in Tegernheim entdeckt. Die Beamten stellten eine Marihuana-Aufzuchtanlage und insgesamt neun Pflanzen sicher.

Chemikalien für Drogen oder Sprengstoff?

Weil sich in der Wohnung noch Chemikalien befanden, die die Polizei nicht zuordnen konnte, wurde das Bayerische Landeskriminalamt hinzugerufen. Die Spezialkräfte sollten ausschließen, dass es sich bei den Chemikalien um Sprengstoff handelt. Die stellten sich allesamt als harmlos heraus. Sicher sei allerdings nicht, ob die Chemikalien zur Herstellung von Betäubungsmitteln dienen sollten, so die Polizei. In der Wohnung wurden außerdem eine ungeladene Schreckschusspistole und ein Butterflymesser gefunden.

Mehrere Anzeigen

Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Der Bewohner wird nun wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz angezeigt.