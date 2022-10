Marienstatue heil in Straubinger Jesuitenkirche zurückgekehrt

"Ich habe ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt. Aber es ist soweit alles gut gegangen." Erleichterung schwingt in der Stimme von Marcel Offermann. Soeben hat der "Puppendoktor" die einst schwer beschädigte und nun wieder restaurierte Marienstatue bei der Pfarrei der Straubinger Jesuitenkirche abgeliefert, wo sie freudig in Empfang genommen wurde.

Gut gefedert durch 300 Meter Luftpolsterfolie

Dabei war ihr Transport alles andere als ein Kinderspiel. Aufrechtstehend und sicher verpackt machte sich die Statue auf die Reise vom nordrhein-westfälischen Neuss nach Straubing. Dick in Luftpolsterfolie eingewickelt wurde die Marienstatue, um sie vor Erschütterungen zu schützen. "20 Rollen haben wir verschossen", so Offermann. Pro Rolle 15 Meter war die Marienstatue also in insgesamt 300 Meter Luftpolsterfolie gewickelt.

Zum Artikel: "Geköpfte Madonna von Straubing": Tatverdächtiger wieder frei

Rückfahrt "wie auf rohen Eiern"

Dass alles gutgegangen ist, sei aber auch den Fahrkünsten des Transporter-Fahrers zu verdanken, sagt Marcel Offermann. Der sei "wie auf rohen Eiern" gefahren. Und das über eine Strecke von rund 600 Kilometern. Der Puppendoktor begleitete den Transport selbst. Angeliefert nach Straubing wurde die Marienstatue bereits am Freitag, die Übergabe fand am Samstagvormittag statt.

Marienstatue vor zwei Jahren schwer beschädigt

Vor zwei Jahren war die Marienstatue von ihrem Sockel in der Jesuitenkirche in Straubing geschubst und über den abgebrochenen Kopf ein Mund-Nasen-Schutz gestülpt worden. Ein Foto der zerstörten Maria auf der Facebook-Seite des Bistums Regensburg wurde tausendfach geteilt, etliche Medien berichteten.