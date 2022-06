Marienstatue aus Schönseer Stadtpfarrkirche gestohlen

Aus der Kirche St. Wenzeslaus in Schönsee im Landkreis Schwandorf haben Unbekannte eine etwa 100 Jahre alte handgeschnitzte Marienstatue gestohlen. Die Figur war an der Kirchenwand befestigt und die Diebe haben sie offenbar herausgerissen, so die Polizei.

Schmerzensmadonna im Wert von rund 5.000 Euro

Bei der Statue handelt es sich um eine "Schmerzensmadonna" - eine Bezeichnung für Darstellungen der Schmerzen Mariens, der lebenslangen Sorge Marias um ihren Sohn Jesus Christus. Sie wird - wie bei der Statue in Schönsee - oft sorgenvoll zum Himmel blickend dargestellt.

Die Statue hat einen Wert von rund 5.000 Euro. Sie ist circa 75 cm groß. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Diebstahl soll sich laut Polizei zwischen Samstag, dem 11.06., 21.00 Uhr und Donnerstag, dem 16.6., 16.00 Uhr ereignet haben.