Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein: Jetzt wird saniert

Knapp ein Jahr nach der Sperrung der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein steht nun fest, wie es weitergeht: Am kommenden Montag, den 16. Mai, beginnen die Sanierungsarbeiten an dem berühmten Bauwerk. Das teilte das bayerische Finanzministerium mit.

Brücke in 90 Meter Höhe: Herausforderung für Arbeiter

Die Arbeiten an der 35 Meter langen und 90 Meter hohen Brücke werden für die Arbeiter eine Herausforderung. Vor einem Jahr musste die Brücke mit ihrem phänomenalen Ausblick auf Schloss Neuschwanstein und die Pöllatschlucht nach einer statischen Untersuchung gesperrt werden. Die bis zu 15 Meter tief in den Felsen gebohrten Felsanker an der Brücke müssen nun ausgetauscht werden. Zum Teil soll die Brücke auch durch neue Anker verstärkt werden.

Baumaterial kommt per Hubschrauber

Da die Arbeiten am steilen Fels in 90 Metern Höhe stattfinden, muss das Material zum Teil mit dem Hubschrauber zur Baustelle geflogen werden. Die Arbeiten sollen noch in diesem Sommer abgeschlossen werden.

Die Geschichte hinter der Brücke

König Maximilian II. ließ in den 1850er Jahren für seine bergbegeisterte Frau Marie an der Stelle einen hölzernen Reitersteg als Geburtstagsgeschenk über die wildromantische Pöllatschlucht bauen. Sein Sohn König Ludwig II. ließ die Brücke durch eine elegante Eisenkonstruktion ersetzen. Die Konstruktionsweise der Brücke war laut dem Finanzministerium seinerzeit ein Novum: Ohne weitere Stützen überspannt die Brücke die steil abfallende Pöllatschlucht und wird ausschließlich von den auf beiden Seiten im Felsen befestigten Verankerungen gehalten.

Heutige Konstruktion stammt aus dem Jahr 1978

1978 musste die historische Brücke durch einen Neubau ersetzt werden. Dabei konnten nach Angaben des Finanzministeriums ausschließlich die historischen Geländer wiederverwendet werden.

600.000 Euro für die neue Brücke

Die Kosten für die Instandsetzungsarbeiten belaufen sich auf voraussichtlich knapp 600.000 Euro. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Besucherbetrieb von Schloss Neuschwanstein und werden vorwiegend von einer Fachfirma aus Tirol durchgeführt, die auf Arbeiten im alpinen Gelände spezialisiert ist.