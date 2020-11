Marie-Simon-Pflegepreis: Bayerische Projekte ausgezeichnet

Wie eine Basisstation, die versucht, einer havarierten Raumsonde zu helfen: So beschreibt die Sozialpädagogin Annette Arand ihre Arbeit in Corona-Zeiten. Der Münchner Verein "Wohlbedacht" engagiert sich für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen - auch in Krisensituationen. Von denen gab es in der Pandemie mehr als genug – gleichzeitig waren viele Hilfsangebote weggebrochen. In dieser Zeit seien pflegende Angehörigen besonders belastet, sagt Arand. Für sein Engagement ist der Verein jetzt bei der Berliner Pflegekonferenz mit dem Marie Simon Pflegepreis ausgezeichnet worden.

Tag und Nacht im Notfallmodus

Die Jury beeindruckte, dass der Verein sein Angebot in der Corona-Zeit nicht eingestellt, sondern sogar noch ausgebaut hat. "Wohlbedacht" hat seine Angebote auf Notfallmodus umgestellt. Gemeinsam mit einer kooperierenden Tageseinrichtung bot man weiterhin eine Notbetreuung für Menschen an, die zuhause nicht versorgt werden konnten. Belastete Familien unterstützte der Verein mit einem Einkaufsservice oder unternahm Spaziergänge mit Demenzkranken.

Das Team kümmerte sich auch um akute Fälle: Etwa den einer Dame, die wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus musste. Nach der Entlassung sollte sie, schwer pflegebedürftig, heim zu ihrem 89-jährigen Ehemann geschickt werden. Ein Heim war keine Alternative, da damals keine neuen Bewohner aufgenommen wurden. Der Verein hat dann die Pflege der Patientin übernommen, als klar war, dass sie einen negativen Coronatest hatte.

Im Lockdown lief das Krisentelefon heiß

Außerdem bietet der Verein ein Krisentelefon an, wenn auch mit kostenpflichtigem Abo: Dabei können Angehörige rund um die Uhr anrufen. Notfälle passieren in der Regel nachts oder am Wochenende, sagt Sozialpädagogin Sonja Brandtner. Im Lockdown klingelte das Krisentelefon Tag und Nacht. Etwa, wenn jemand gestürzt war oder sich die Pflegenden überlastet fühlten. Oft gab es Konflikte in Familien, die auf engem Raum leben mussten, erzählt Annette Arand. Am Telefon versuchte das Team Hilfestellungen zu geben.

Außerdem organisiert der Verein eine Nachtbetreuung. Das gibt es in der Pflege-Landschaft sehr selten. Brandter weiß, dass gerade Menschen mit Demenz nachts sehr unruhig sind und dann Hilfe brauchen. So können Angehörige wieder durchschlafen. Weil der Verein mit einer nahegelegenen Tagesbetreuung zusammenarbeitet, können sie sich für längere Auszeiten Tage und Nächte beliebig zusammenstellen.

Mit Facebook durch die Krise: Auch "Pflegende Angehörige" ausgezeichnet

Auch Kornelia Schmid versucht Betroffenen in der Krise zu helfen. Mit ihrem Verein "Pflegende Angehörige" hat sie nun den Publikumspreis gewonnen. Die Ambergerin kümmert sich seit über 20 Jahren um ihren MS-kranken Mann und gründete die bislang größte Facebook-Gruppe pflegender Angehöriger. Inzwischen sind es über 10.000 Mitglieder. Ein wichtiger Halt für viele, sagt Schmid.

Masken-Versand und virtuelle Kneipe

In der Corona-Krise nähten sie Masken, als es keine gab. Auf Facebook informierten sich die Mitglieder gegenseitig über gesetzliche Änderungen, die von den Kassen oft nicht mitgeteilt werden. Und sie gründeten einen virtuellen Stammtisch. In der "Zoom-Kneipe" konnten sich die Teilnehmer miteinander austauschen und einander aufbauen, sagt die "Kneipenwirtin" Wiebke Worm aus Hamburg, die ihren Mann pflegt.

Viele Angehörige sind ohnehin schon isoliert und ans Haus gebunden. Wenn die wenigen Kontakte und Hilfen wegen Corona wegbrechen, sei die Einsamkeit in vielen Fällen programmiert. Aber auch wenn man nicht mehr aus dem Haus kann, könne man trotzdem mit anderen Leuten zusammen sein, sagt Wiebke Worm.

Jammern erlaubt

Kornelia Schmid und ihr Team aus Admins sind in der Gruppe oft auch ein bisschen Seelsorger. In der Corona-Zeit haben sie einen "bewussten Jammertag" eingeführt. Angehörige werden ermutigt, über die Belastungen zu sprechen. Sie selbst weiß, wie wichtig es ist sich über seine Sorgen aussprechen zu dürfen. Unter den Beiträgen würden auch keine Bewertungen oder klugen Ratschläge gepostet.

Es gibt aber auch einen positiven Thementag. Da berichten Leute vom Anruf der Enkeltochter, vom neuen Hund oder vom Einzug in eine rollstuhlgerechte Wohnung oder der überstandenen Operation. Um zu zeigen, dass es auch Schönes in einem Alltag gibt, der manchmal grau und schwierig ist.