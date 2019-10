Marias aufgepasst: Tenor singt auf Wunsch "Ständchen für Maria"

"Ein Ständchen für Maria" heißt die Aktion, für die sich alle bewerben können, die entweder Maria heißen oder einer Maria – Oma, Tante, Freundin, Frau, Arbeitskollegin oder Nachbarin zum Beispiel – eine Freude machen möchten.

"Maria" aus "West Side Story" als Inspiration

Auf die Idee kam Tenor Hans Kittelmann, der seit zwölf Jahren zum Ensemble des Nürnberger Staatstheaters gehört. Auf dem Programm der Nürnberger Oper steht in dieser Spielzeit der Musical-Klassiker "West Side Story" von Leonard Bernstein. In der Inszenierung von Melissa King spielt Kittelmann die männliche Hauptrolle des "Tony". Der besingt in dem berühmten Song "Maria" die Schönheit des Namens des Mädchens, in das er sich soeben verliebt hat.

Marias mit Ständchen erfreuen

Dieses Lied hat nun Kittelmann zu einer außergewöhnlichen Aktion inspiriert: Er will nicht nur seiner Bühnenpartnerin das Ständchen singen. Vielmehr dürfen sich eben alle Marias, die es sich wünschen oder von denen andere glauben, dass sie es verdienen, darum bewerben. Die Aktion läuft bis einschließlich Juli 2020.

Bewerbungen an das Staatstheater

Der Anlass kann dabei ganz vielfältig sein: Ob als Geburtstagsüberraschung oder zum Hochzeitstag, ob zuhause auf dem Sofa oder in der Mittagspause am Arbeitsplatz – Kittelmann ist gespannt, wohin ihn die Aktion führen wird. Für das exklusive "Maria"-Ständchen können sich Interessierte nur per E-Mail (gewinnspiel@staatstheater-nuernberg.de) bewerben. In der Mail sollten der vollständige Name der Maria, der Anlass, der gewünschte Ort und Termin sowie eine kleine Begründung stehen, warum diese Maria besungen werden soll.

Brücke in die Stadt schlagen

Mit der Aktion möchte das Theater auch Brücken schlagen vom Richard-Wagner-Platz und dem Opernhaus in die verschiedenen Stadtteile. So sollen Menschen erreicht werden, die gewöhnlich vielleicht nicht den Weg ins Staatstheater Nürnberg finden.