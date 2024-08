Mariä Himmelfahrt sorgt für volle Straßen in Bayern

Sommerliche Temperaturen haben am Feiertag Mariä Himmelfahrt für viel Ausflugs- und Reiseverkehr gesorgt. Besonders betroffen davon waren die Autobahnstrecken A8, A9 und A3. Dort kam es zu längeren Staus. Der Rückreiseverkehr aus Urlaubsregionen sowie Baustellen trugen laut Polizei und ADAC aber auch auf anderen Strecken zu längeren Wartezeiten bei. Besonders stark befahren waren die Hauptverkehrsachsen in und um München sowie in Richtung der Alpenregionen.

Gewitter am Wochenende in Teilen Bayerns erwartet

Sommerlich bleibt es in den kommenden Tagen nur teilweise: Das Wetter in Bayern wird nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne, Gewittern und Regen.

Der Freitag beginnt mit Sonne und Wolken, insbesondere südlich der Donau können ab Mittag starke Gewitter auftreten. Lokal werden heftiger Starkregen und Sturmböen erwartet. In Franken und der Oberpfalz bleibt es den Angaben größtenteils trocken, bei Höchstwerten zwischen 27 und 32 Grad.

Am Samstag ist laut DWD mit schwülwarmem Wetter zu rechnen, mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Während es in Franken nur vereinzelt regnet, gibt es in anderen Teilen Bayerns häufiger Schauer und Gewitter. Der Sonntag wird überwiegend wolkig mit schauerartigen und teils gewittrigen Regenfällen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad im Allgäu und 26 Grad an der unteren Donau.

Mit Informationen von dpa