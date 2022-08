Mariä Himmelfahrt: Nicht überall in Unterfranken ein Feiertag

Der 15. August ist für viele Menschen in Unterfranken ein Feiertag. Katholikinnen und Katholiken feiern an diesem Tag das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Geschäfte haben vielerorts geschlossen. Doch in manchen Gemeinden in Unterfranken ist der Montag ein ganz normaler Arbeitstag. Von den insgesamt 308 unterfränkischen Gemeinden sind laut dem Landesamt für Statistik 40 nicht überwiegend katholisch geprägt. Wer dort arbeitet, muss auch am Montag zur Arbeit gehen.

Geschäfte in Kitzingen geöffnet

So ist Mariä Himmelfahrt beispielsweise in Kitzingen kein Feiertag. Dort ist die Mehrheit der Bevölkerung evangelisch. Demnach haben am Montag die Geschäfte in Kitzingen geöffnet. "Mariä Himmelfahrt ist in Kitzingen traditionell ein Tag zum Bummeln und Einkaufen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Neben geöffneten Geschäften ist auf dem Marktplatz etwa Live-Musik zu hören, am Stadtbalkon gibt es einen Stadtschoppen.

Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt

An Mariä Himmelfahrt feiern Katholikinnen und Katholiken das Fest der Aufnahme Marias in den Himmel. An diesem Feiertag werden in der katholischen Kirche traditionell Kräuter geweiht. Dafür binden Gläubige Kräuter zu einem Strauß und bringen sie mit zur Kirche. Der Priester segnet die Kräuter im Gottesdienst oder im Anschluss daran. Die gesegneten Kräutersträuße sollen dem Glauben nach vor Unwettern oder Krankheiten schützen.

Dem Brauch der Kräuterweihe liegt eine christliche Legende zu Grunde. Sie dreht sich um die Himmelfahrt Marias: Als die Apostel nach drei Tagen das Grab der Muttergottes öffneten, fanden sie statt des Leichnams duftende Blumen und Kräuter darin.

Hauptfest auf dem Maria Ehrenberg

An zahlreichen Wallfahrtsorten im Bistum Würzburg feiern die Gläubigen Mariä Himmelfahrt. Zum Beispiel auf dem Maria Ehrenberg in der Rhön. Mariä Himmelfahrt gilt als Hauptfest für den Wallfahrtsort mitten auf dem Truppenübungsplatz in Wildflecken im Landkreis Rhön-Grabfeld. Dort beginnt das Fest bereits am Sonntagabend mit einer Lichterprozession. Wie die Kirche mitteilt, muss das Gelände in der Nacht auf Montag wegen Brandgefahr geräumt werden. Normalerweise bleibt die Wallfahrtskirche an Mariä Himmelfahrt auch nachts geöffnet – etwa für Gebete oder Meditation. Am Montag sind dann mehrere Messfeiern geplant.