Mariä Himmelfahrt: Kräuterbuschen als Schutz vor Unglück

Die Katholische Kirche feiert am 15. August das Hochfest Mariä Himmelfahrt. Schon seit dem 7. Jahrhundert wird an diesem Tag an die Aufnahme Marias in den Himmel erinnert. Das Fest gehört zu den sogenannten marianischen Hochfesten und wird seit 431 gefeiert. 1950 erhob Papst Pius XII. Mariä Himmelfahrt zum Dogma und bestätigte ihn als festen Feiertag in der katholischen Kirche. In Süddeutschland heißt er auch "großer Frauentag" und ist mit vielen Bräuchen verbunden. Auch in diesem Jahr finden in Bayern traditionelle Feierlichkeiten statt – wenn auch, wegen Corona, in etwas anderer Form als gewohnt.

In 80 Prozent der bayerischen Gemeinden arbeitsfrei

In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt nur in Teilen Bayerns und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. In rund 1.700 von insgesamt 2.056 Gemeinden im Freistaat ist der 15. August arbeitsfrei. Und zwar in den Gemeinden, in denen die Katholiken die Mehrheit ausmachen. Deshalb ist der 15. August in ganz Ober- und Niederbayern arbeitsfrei. Das gilt auch für die meisten Städte und Gemeinden in der Oberpfalz, in Schwaben und in Unterfranken, in denen mehr Katholiken als Protestanten leben. In weiten Teilen von Mittel- und Oberfranken, beispielsweise in Nürnberg, Ansbach und Bayreuth, wird an Mariä Himmelfahrt gearbeitet und die Läden haben geöffnet.

Blumen- und Kräuterweihe

In vielen katholischen Pfarrgemeinden ist es Brauch, an Mariä Himmelfahrt Sträuße aus Blumen und bis zu 77 Kräutern zu segnen. Traditionell besteht der Kräuterbüschel aus sieben Hauptkräutern: Wermut, Kamille, Johanniskraut, Salbei, Königskerze, Spitzwegerich und Arnika. Diese werden getrocknet, zu Hause aufgehängt und sollen die Gläubigen vor Unglück, Krankheit, Gewitter und Feuer schützen.

Laut der biblischen Überlieferung wurde Maria nach ihrem Tod beerdigt. Als die Jünger später das Grab wieder öffnen wollten, befand sich darin nicht ihr Leichnam, sondern Kräuter und Blumenblüten. Andere Überlieferungen sprechen von der bildlichen Himmelfahrt, bei der sie von Engeln getragen in den Himmel aufsteigt.

Statt Tausende Pilger maximal 500 Teilnehmer

Im Kloster Maria Eich in Planegg feiert Kardinal Reinhard Marx dieses Jahr einen Gottesdienst unter entsprechenden Corona-Einschränkungen. Die traditionelle Messe an der Mariengrotte im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild zelebriert der Passauer Bischof Stefan Oster. Normalerweise werden zu der Feier mit anschließender Lichterprozession mehr als 10.000 Pilger erwartet, in diesem Jahr sind nur 500 zugelassen. Viele Gottesdienste können Gläubige aber auch von zu Hause aus verfolgen, wie den Gottesdienst aus Sankt Elisabeth in Straubing, den das BR Fernsehen ab 10:00 Uhr live überträgt.