Mariä Himmelfahrt: Gewerkschaft fordert bayernweiten Feiertag

Arbeiten oder frei haben? Diese Frage stellt sich jeden Sommer zu "Mariä Himmelfahrt" in vielen Gemeinden Bayerns. Denn der Tag gilt nur dort als gesetzlicher Feiertag, wo auch die katholische Bevölkerung in der Mehrheit ist, also in allen Gemeinden in Ober- und Niederbayern sowie in weiten Teilen von Schwaben, der Oberpfalz und Unterfranken. Ganz anders sieht es hingegen in Mittel- und Oberfranken aus. Doch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Mittelfranken fordert nun, dass der Feiertag überall in Bayern gesetzlich gelten sollte.

Grundlage für Feiertag: Zensus 2011

"Franken verdient einen arbeitsfreien Tag", so der DGB. In 352 Gemeinden in Bayern ist Mariä Himmelfahrt ein regulärer Arbeitstag. Diese befinden sich vor allem in Mittel- und Oberfranken. Arbeitsfrei sei der Tag nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung. In Bayern sind das 1.704, so der DGB. Grundlage dafür sei eine Regelung aus dem Jahr 2014, die wiederum auf den Ergebnissen des Zensus 2011 beruht. Das war der letzte, vor dem aktuellen Zensus 2022.

Laut DGB: Feiertagsregelung an Mariä Himmelfahrt nicht erklärbar

Der DGB Mittelfranken fordert die Staatsregierung und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dazu auf, den 15. August in ganz Bayern zum Feiertag zu machen. "Es gibt keinen erklärbaren Grund, weshalb Menschen, die im selben Bundesland leben und arbeiten, beispielsweise in Höchstadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt frei haben, während Kolleginnen und Kollegen im selben Unternehmen in Erlangen, nur wenige Kilometer entfernt, arbeiten müssen", so Stephan Doll, Geschäftsführer des DGB Mittelfranken in einer Mitteilung. Hier sei die Politik gefragt, um die in der bayerischen Verfassung garantierten gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaffen.

Protestantisch oder katholisch? – Das ist die Frage

In Mittelfranken sind gerade einmal 18,1 Prozent der Gemeinden überwiegend katholisch, in Oberfranken sind es immerhin 46,3 Prozent. Von den acht bayerischen Großstädten gilt der Feiertag in fünf, ausgenommen sind Nürnberg, Fürth und Erlangen. Auch in Coburg, Bayreuth und Hof wird ganz normal gearbeitet und die Läden haben offen.

Wer wissen möchte, ob in seiner Gemeinde "Mariä Himmelfahrt" ein gesetzlicher Feiertag ist, findet eine Übersicht aller bayerischen Kommunen im digitalen Informationsangebot des Bayerischen Landesamts für Statistik.

Marienverehrung nur in katholischer Kirche

Dem Glauben nach ist Maria an diesem Tag mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Die Verehrung für die Mutter Jesu ist in der katholischen Kirche stark ausgeprägt, davon zeugen zahlreiche Marienwallfahrtsorte, Gebete, Lieder und Hochfeste.

Begangen wird der Tag schon seit dem 5. Jahrhundert. Die Marienfrömmigkeit wurde im Lauf der Jahrhunderte zu einem klaren Trennungselement im Vergleich zur evangelisch-lutherischen Kirche.