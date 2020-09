Maria Baumer-Prozess: Staatsanwalt fordert lebenslänglich

Wegen heimtückischen Mordes fordert der Staatsanwalt im Prozess um den mutmaßlichen Mord an Maria Baumer eine lebenslange Freiheitstrafe für den angeklagten ehemaligen Verlobten. Die besondere Schwere der Schuld sei zu bejahen, so der Staatsanwalt vor dem Landgericht Regensburg.

Staatsanwalt fordert Feststellung der besonderen Schwere der Schuld

Somit könnte er auch nach 15 Jahren Gefängnis nicht vorzeitig entlassen werden. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die Tat mindestens drei Tage lang geplant. Der Angeklagte soll seiner Verlobten absichtlich einen Kakao, in den er eine hohe Menge Schmerzmittel gemischt hatte, gebracht haben. Die Dosis sei so hoch gewesen, dass Maria Baumer verstarb. Der Staatsanwalt sieht darin einen heimtückischen Mord.

"Heimtückischer Mord"

Dafür zählte er mehrere Motive für die Tat auf. Zum einen habe der Angeklagte frei sein wollen für eine ehemalige Patientin, in die er sich verliebt hatte. Der Staatsanwalt nannte als weiteres Motiv, dass der Angeklagte eine "Trennung ohne Konflikte" wollte. Er sei jemand, der "unfähig zum offenen Konflikt" sei. Deshalb habe er nicht mit seiner Verlobten Schluss machen können. Außerdem hatte er durch das Verschwinden beziehungsweise den Tod seiner Verlobten einen Grund, den er nennen konnte, um das Scheitern seines Medizinstudiums zu erklären. Der Angeklagte sei möglicherweise neidisch auf den Erfolg von Maria Baumer gewesen, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Erst ein paar Tage vor dem mutmaßlichen Mord hatte Maria Baumer einen neuen Job angefangen und sie war zu diesem Zeitpunkt gerade erst zur Vorsitzenden der Katholischen Landjugend in Bayern gewählt worden.

Angeklagter informierte sich im Netz über "perfekten Mord"

Aus Sicht des Staatsanwalts sei die Tat geplant gewesen. Grund für diese Annahme sei, dass sich der Angeklagte nur wenige Tage vor Maria Baumers Verschwinden im Internet über den "perfekten Mord" informiert hatte. Der Angeklagte sei manipulativ vorgegangen. Er habe zum Beispiel Facebook-Nachrichten von Maria Baumers Account verschickt, um vorzutäuschen, dass sie verreist sei, um eine Auszeit zu nehmen. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt, dass Maria Baumer kurz vor ihrem Verschwinden Depressionen hatte – wie es der Angeklagte beschreibt. Auch sei es unwahrscheinlich, dass Baumer die starken Schmerzmittel freiwillig genommen hatte. Sie sei eher gegen übermäßige Medikamenteneinnahme gewesen.

Staatsanwalt: Verhalten des Angeklagten spricht für Mord

Als Beweis für einen Mord spricht aus Sicht der Staatsanwaltschaft das Verhalten des Angeklagten direkt nach dem Tod seiner Verlobten. Wie Ermittlungen ergaben, habe der Angeklagte noch eine Musik-CD für die ehemalige Patientin, in die er verliebt war, erstellt und Links zu seinem Internet-Blog an sie verschickt. Der Angeklagte folgte dem Plädoyer größtenteils regungslos. Ein Mal tauschte er sich mit seinem Verteidiger aus, schüttelte dabei genervt den Kopf. Im Laufe des Tages wird noch die Verteidigung ihr Plädoyer halten.