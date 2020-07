Maria Baumer-Prozess: Brüder des Angeklagten als Zeugen geladen

Am Landgericht in Regensburg wird am Montag der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 2012 verschwundenen Oberpfälzerin Maria Baumer fortgesetzt. Diesmal will das Gericht Verwandte des Angeklagten als Zeugen hören.

Ein Bruder will nicht vor Gericht aussagen

Drei Brüder des früheren Verlobten der damals 26-Jährigen sind geladen. Einer der Brüder hat bereits angekündigt, nicht aussagen zu wollen. Ob die beiden anderen die Fragen des Gerichts beantworten werden, ist ebenso unklar. Auch sie haben wegen der engen Verwandtschaft zum Angeklagten das Recht, die Zeugenaussage zu verweigern.

Prozess beginnt acht Jahre nach Verschwinden Baumers

Angeklagt ist der Verlobte Baumers. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatte der 35-Jährige sein Opfer im Mai 2012 getötet und in einem Wald vergraben. Erst über ein Jahr nach dem Verschwinden entdeckten Pilzsammler im September 2013 die Leiche der jungen Frau.

Kurz darauf kam der Angeklagte ein erstes Mal in Untersuchungshaft, wurde aber kurz darauf wieder entlassen. Im Dezember 2019 wurde der Angeklagte erneut verhaftet, nachdem die Ermittlungen nach zwischenzeitlicher Einstellung durch neue Erkenntnisse wiederaufgenommen wurden. Zum Prozessauftakt hatte der gelernte Krankenpfleger geschwiegen. Sein Verteidiger Michael Haizmann will einen Freispruch erwirken.