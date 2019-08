Maria 2.0: Was hinter dem Eklat in der Kirche von Forst steckt

Die Frauen in Forst (Landkreis Schweinfurt), darunter auch Mitglieder des örtlichen katholischen Frauenbundes, hatten bereits vor wenigen Wochen bei einer Andacht einer Marienstatue einen weißen Schal umgelegt - das Erkennungszeichen von "Maria 2.0". So heißt die Protestbewegung, die sich gegen die Machtstrukturen in der katholischen Kirche einsetzt.

Die Aktion hatte für Diskussionen in der Gemeinde gesorgt. Deshalb wollten sich die beteiligten Frauen am Mittwochabend vor dem Gottesdienst noch einmal erklären. Pfarrer Andreas Heck sei daraufhin wutentbrannt auf sie zugestürmt und habe sie schließlich der Kirche verwiesen, schilderte eine der Frauen dem BR.