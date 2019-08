"Maria 2.0": Bistum Würzburg bedauert Vorfall in Kirchengemeinde

Nachdem ein Pfarrer in Forst bei Schonungen eine Gruppe Frauen von der Aktion "Maria 2.0" aufgefordert hatte, die Kirche zu verlassen, hat sich nun das Bistum Würzburg dazu geäußert - und die Vorgänge bedauert. Der Pfarrer habe offenbar "in seiner emotionalen Erregung unglücklich reagiert", zitiert das Bistum Generalvikar Thomas Kessler.

Bistum Würzburg: "Gesprächsfaden darf nicht abreißen"

Die Frauen setzen sich in der unterfränkischen Gemeinde für mehr Mitsprache in der Kirche ein. Nach ihrem Rauswurf fiel der Gottesdienst aus, der Organist verweigerte den Dienst.

Generalvikar Thomas Kessler lässt sich weiter zitieren, der priesterliche Dienst sei ein Einheitsdienst an der Gemeinde: "In Forst wie in ganz Deutschland ist es im Zusammenhang von 'Maria 2.0' wichtig, dass beide Seiten einander zuhören. Der Gesprächsfaden darf nicht abreißen." Von Seiten der Diözese sei er bereit, mitzuhelfen, dass in Forst das Gespräch in der Gemeinde untereinander und mit dem Pfarrer wieder gelingen kann.

Hochschulpfarrer solidarisiert sich mit "Maria 2.0"

Auch von vielen Internetnutzern erhalten die Frauen Zuspruch. Der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose äußerte auf Facebook und Twitter seine Solidarität. Er schrieb: "Respekt für die Frauen in Forst! Nicht entmutigen lassen! Veränderung geschieht nicht durch Bravsein. Auf ihre Rechte aufmerksam zu machen verdient Unterstützung, nicht Rausschmiss!"