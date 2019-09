05.09.2019, 14:33 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

"Maria 2.0"-Aktion in Forst: Nun vermittelt der Generalvikar

Nach der "Maria 2.0"-Aktion Mitte August in einer katholischen Kirche in Forst im Landkreis Schweinfurt schaltet sich nun der Generalvikar Thomas Keßler ein. Er bietet sich als Vermittler zwischen den Konfliktparteien an.