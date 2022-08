Margit Auer schenkt Stadtbibliothek Kinderbücher auf Ukrainisch

Lesen, wegträumen und abtauchen – das ist für Kinder mindestens so wichtig, wie für Erwachsene. Und gerade für Kinder, die in Bedrängnis sind oder auf der Flucht, können Bücher eine große Hilfe sein. Deshalb sind auch viele Schulen, Flüchtlingseinrichtungen und Bibliotheken derzeit auf der Suche nach ukrainischen Büchern, um geflüchteten Kindern Lesestoff anbieten zu können.

Spende an die Stadtbibliothek Nürnberg

Dabei hilft nun auch die Kinderbuch-Bestseller Autorin Margit Auer, die der Nürnberger Stadtbibliothek heute 70 Exemplare ihrer Reihe "Die Schule der magischen Tiere" auf Ukrainisch übergibt. Dazu findet zudem eine Lesung mit der Autorin auf Deutsch und Ukrainisch statt.

Ukrainische Bücher kommen aus Nürnbergs Partnerstadt Charkiv

Die angesagte Kinderbuchautorin hat mit "Die Schule der magischen Tiere", eine sehr erfolgreiche Serie geschrieben, die auch schon 2021 als Film in die Kinos kam. Mittlerweile ist die Reihe in 26 Sprachen übersetzt, darunter auch Ukrainisch. Der ukrainische Verlag ist, wie auf der Webseite der Autorin zu lesen ist, in der Nürnberger Partnerstadt Charkiv. "Die Lager, in denen die Bücher liegen, wurden bombardiert und sind teilweise unerreichbar. Dass das schier Unmögliche doch noch klappte, lag an der Kooperation mit der Internationalen Jugendbibliothek in München. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist es gelungen, 280 Bücher nach Bayern zu transportieren" heißt es auf der Webseite der Autorin.

Spende an Bibliotheken – Orte der Gemeinschaft und Demokratie

Diese Bücher gibt Margit Auer nun an Bibliotheken in Augsburg, Ingolstadt, München und Nürnberg weiter. "Mir ist es wichtig, dass die Bücher nicht bei Einzelpersonen landen, sondern durch möglichst viele Hände gehen", so Margit Auer, die für die Aktion demnach einen vierstelligen Betrag gespendet hat. . "Bibliotheken sind Orte der Magie. Sie sind Orte der Gemeinschaft und der Demokratie. Und sie sind gut organisiert", so die Autorin.