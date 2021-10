Marcumar-Prozess in Regensburg: Ehefrau sagt aus

Wie kam eine gefährliche Überdosis des Blutverdünners Marcumar ins Blut einer Frau aus Thalmassing? Das versucht das Regensburger Landgericht derzeit herauszufinden. Ihr Ehemann ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Das Opfer selbst hat heute an Tag zwei ausgesagt.

Probleme in der Ehe seit 2018

Sie schilderte vor Gericht, dass es in der Beziehung des Paares schon seit längerem nicht mehr so "leicht" gewesen sei. Das Ehepaar hätte sich demnach immer weiter entfremdet, bis sie schließlich die Scheidung im Juni 2020 forderte. Zu großen Auseinandersetzungen oder Streits kam es laut der Frau allerdings nicht, daher habe sie sich anfangs nicht vorstellen können, dass ihr Mann sie vergiften wollte.

Verdacht auf mutmaßlichen Mord erst mit Anklageerhebung

Erst als es in diesem Jahr zur Anklageerhebung kam, habe sie ihre Meinung geändert und als Konsequenz veranlasst, dass ihr Mann die gemeinsamen Kinder nur noch in Begleitung sehen darf. Der 47-jährige frühere Krankenpfleger soll der Frau den Blutverdünner Marcumar in ein von ihm gekochtes Essen gemischt haben, kurz nachdem sie ihre Trennungsabsichten geäußert hatte. Darum steht er wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Marcumar keine "klassische Vergiftungsmethodik"

In den ersten beiden Verhandlungstagen haben mehrere Zeugen mit medizinischem Hintergrund darauf hingewiesen, dass es für Ehemann und Ehefrau in ihrer Rolle als Klinikums Angestellte leicht gewesen sein, sich das Medikament Marcumar zu beschaffen. Es sei allerdings kein "typisches" Medikament, mit dem in der Vergangenheit ähnliche Straftaten begangen worden sind.

Ehefrau verneint möglichen Suizidversuch

Dass sie das Medikament selbst eingenommen hätte, um sich umzubringen, bestritt die Frau in ihrer Aussage vor Gericht vehement. Ihr Verdacht sei es, dass ihr Mann einen Suizid inszenieren wollte. Hier fehlte es allerdings an Beweisen.

Blutungen am ganzen Körper

Eine Kollegin schilderte am ersten Prozesstag, wie die Frau nach einem Urlaub wieder zu ihrer Arbeit als Krankenschwester erschienen war: mit zahlreichen Pflastern am Körper. Das habe die Frau mit dem Satz "Ich blute aus allen Löchern" kommentiert. Die Kollegin habe ihr geraten, in die Notaufnahme zu gehen. Das habe die Frau wenig später gemacht. Dort sei ein auffälliger Blutgerinnungswert festgestellt worden, welcher durch eine Überdosis des Blutverdünners Marcumar entstanden sein soll. Die Frau kam daraufhin in stationäre Behandlung, ihre Blutwerte normalisierten sich dadurch schnell wieder.

Für den Prozess sind derzeit noch drei Termine angesetzt.