Marco Wildersinn wird neuer Trainer der Würzburger Kickers

3. Liga: Würzburger Kickers im Abstiegskampf

In welcher Liga der FC Würzburger Kickers dann mit dem neuen Trainer spielt, ist noch nicht entschieden. Derzeit kämpfen die Kickers noch um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Den vorzeitigen Abstieg in die Regionalliga konnte die Mannschaft mit einem 3:0-Sieg gegen Viktoria Berlin am 23. April noch verhindern.

Der derzeitige Interims-Trainer Ralf Santelli sagte damals, dass er die ganze Zeit noch an den Klassenerhalt glaube. "Ich bin Optimist, bin Realist - und dadurch, dass wir gewonnen haben, haben wir rechnerisch noch eine Chance und die nutzen wir", so Santelli. Zur kommenden Saison wird Santelli dann seine Arbeit als Leiter des Leistungszentrums der Kickers wieder fortsetzen. Er will aber laut Pressemitteilung bis zum letzten Spieltag seine Energie in die aktuelle Aufgabe als Cheftrainer der Profimannschaft stecken.