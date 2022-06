Marco Schmidt aus Thalmässing fährt zur Zimmerer-EM

Zimmermann Marco Schmidt aus Thalmässing (Lkr. Roth) will Europameister werden. Für dieses Ziel trainiert der 23-Jährige seit Monaten. Der Zimmerer ist Teil der deutschen Zimmerer-Nationalmannschaft. Ab dem 5. Juli laufen in Köln die "Timber Construction European Championships". Dafür übt Marco auch in dem Betrieb in Weinsfeld (Lkr. Roth), in dem er seine Ausbildung gemacht hat und bis heute arbeitet.

Marco Schmidt kniet auf dem Boden auf einer großen Platte und studiert einen Plan für ein Dachstuhlmodell. Von diesem Blatt Papier aus überträgt er die Zeichnung auf die große Platte. "Aufreißen" nennt man das in der Zimmermannssprache. Diese große Zeichnung ist die Grundlage für sein Modell. Wenn er hier einen Fehler macht, schneidet Marco später das Holz falsch zu – und am Ende passt der Dachstuhl nicht. Das würde Punktabzug bei der Europameisterschaft bedeuten.

Ein Dachstuhl in 22 Stunden

Für die Zeichnung benötige er die meiste Zeit, erklärt er. Um das komplette Dachstuhlmodell fertigzustellen, hätten sie 22 Stunden. Ungefähr die Hälfte brauche er für den sogenannten Aufriss, so der Zimmerer. Mithilfe der Zeichnung markiert Marco dann an den Hölzern an, wo er sägen muss. "Das sollte immer so sein, dass die Hölzer so angezeichnet sind, dass sie von einem anderen Zimmerergesellen problemlos zusammengebaut werden können", sagt Marcos Chef, Simon Rehm.

Drei Tage hochkonzentriert arbeiten

Rehm gibt seinem Gesellen Marco viele Tipps. Denn er war vor sieben Jahren selbst Weltmeister im Zimmererhandwerk. Mittlerweile ist Rehm zweiter stellvertretender Teamleiter der Zimmerer-Nationalmannschaft. Er weiß genau, worauf es ankommt. "Wichtig ist es, auf drei Tage konstant den Pegel hochzuhalten, konzentriert zu bleiben und keinen Fehler zu machen. Wer in dem Wettbewerb keinen Fehler macht, der wird auch sicher am Schluss ganz weit oben stehen", ist Rehm überzeugt. Aber ein bisschen Glück gehöre auch dazu.

Holz wird von Hand bearbeitet

Marco Schmidt sägt alle 24 Teile für sein Dachstuhlmodell fast ausschließlich mit der Hand. Zwei bis drei Stunden kalkuliert er für diese Arbeit. Da wird es dem 23-Jährigen in seiner traditionellen Zimmermannskluft warm. "Das ist ganz schön sportlich", sagt Schmidt. Am Ende muss alles millimetergenau zusammenpassen. Wer nacharbeiten muss, bekommt Punktabzug. Zum Abschluss der Übung steht ein rund ein Meter hoher Dachstuhl auf dem Boden – mit Schrägen und verschiedensten Verstrebungen. Das seien keine normalen Dachstühle für Häuser, erklärt Zimmerer Simon Rehm. Für Kirchtürme würde man solche Holzkonstruktionen zum Beispiel anfertigen.

Schmidt: "Das ist mein Traumberuf"

Marco Schmidt war Simon Rehms erster Lehrling als der die Zimmerei von seinen Eltern übernommen hat. Zu sehen, dass er jetzt Teil der Nationalmannschaft ist, mache ihn schon stolz, sagt er. Marco Schmidt und zwei andere Zimmerer treten für Deutschland gegen sechs Nationen an. Es gibt eine Einzel- und eine Teamwertung. Marco trainiert jetzt in der heißen Phase vor dem Wettbewerb täglich. Trotz des vielen Trainings liebt er seinen Beruf. "Ich hab schon immer gern draußen gearbeitet. War immer gern mit meinem Vater im Wald. Mit Holz bin ich irgendwie groß geworden und das hat mir einfach Spaß gemacht beides zu kombinieren. Das ist mein Traumberuf", sagt der 23-Jährige und strahlt. Beste Voraussetzungen also für die Europameisterschaft in zwei Wochen.