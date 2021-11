Marburger Bund Bayern fordert Impfpflicht

Die Ärztevereinigung Marburger Bund in Bayern fordert aufgrund der kritischen Situation in den Krankenhäusern eine Impfpflicht, primär für medizinisches Personal sowie Pflegeheime, Kitas und Schulen – aber auch für die Gesamtbevölkerung: "Nachdem oft genug erklärt worden ist, und viele Appelle ergangen sind, sind wir an einer Zeit, wo wir um eine Impfpflicht nicht herumkommen, zumindest für das medizinische Personal", sagte der Landesvorsitzende Andreas Botzlar heute im Presseclub München. Bei derzeit um 60.000 Infizierten pro Tag kämen in vier Wochen ungefähr 300 neue Covid-19-Patienten auf die Stationen, rechnete Botzlar vor.

"Die Lage ist ernster als noch vor einem Jahr"

Der Marburger Bund stellte die Ergebnisse einer Umfrage zur aktuellen Lage an bayerischen Krankenhäusern vor. Demnach rechnet etwa ein Drittel der Ärzte in Kliniken und Krankenhäusern damit, dass ihre Häuser in den kommenden vier Wochen überlastet sein werden. Zwischen dem 12. und 18. November wurden insgesamt 12.000 Häuser in Bayern angeschrieben, 2.800 haben geantwortet. "Die Lage ist ernster als noch vor einem Jahr", fasste Botzlar die Situation zusammen.

Corona-Anstieg verstärkt Personalmangel

75 Prozent der Kliniken gaben in der Umfrage an, dass sie innerhalb der vergangenen zehn Tage die Behandlung von Nicht-Corona-Patienten einschränken mussten – aufgrund der verstärkten Kapazitätsbindung durch die Pandemiebekämpfung. Der Personalmangel schlage sich in der Patientenversorgung nieder, zwinge zur Priorisierung und schlage sich am Ende auf die Behandlungsqualität nieder. "Die einzelne Behandlung wird sicher genauso gut gemacht wie immer, wenn aber zahlreiche Behandlungen später erfolgen müssen, dann sinkt insgesamt die Behandlungsqualität", sagte Botzlar.

Bereits vor Corona am Limit

Der Landesgeschäftsführer des Marburger Bundes, Klaus-Martin Bauer, beschrieb die Gemütslage der Ärzte so: "Die Situation ist weit schlimmer, als die Öffentlichkeit es wahrgenommen hat." Bereits ohne die Pandemie arbeiteten Ärzte und Pfleger aufgrund der zunehmenden "Effizienzsteigerung am Anschlag."

Planbare Operationen sind nach Botzlars Worten alle abgesetzt. Derzeit, so ein weiteres Ergebnis der Umfrage, mangele es überall an Aufnahmekapazitäten, vor allem an den Intensivstationen.

Schlechte Bedingungen in Krankenhäusern

Ein weiteres flächendeckendes Problem: Der Personalmangel bei den Ärzten und Pflegekräften führt dazu, dass man viele Betten derzeit nicht betreiben kann. Etwa die Hälfte der Ärzte gab an, dass in ihren Häusern Personal abgezogen wurde, um Corona-Patienten zu versorgen.

Zudem leidet laut Marburger Bund die Ausbildung jüngerer Kollegen. Der Fachkräftemangel werde sich deshalb fortsetzen: In der Umfrage gaben Pfleger und Ärzte an, dass es in den Häusern keine familienfreundlichen Konzepte gebe. Eine Folge: 40 Prozent der Azubis verlassen die Kliniken nach oder während der Ausbildung.