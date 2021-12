Manuela Rottmann wird Staatssekretärin für Landwirtschaft

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann aus Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen wird Teil der neuen Ampel-Regierung in Berlin. Die 49-Jährige wurde zur Parlamentarischen Staatssekretärin im Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung berufen. Rottmann ist damit Stellvertreterin des designierten Ministers Cem Özdemir (Grüne).

Rottmann will "Landwirtschaft mit Zukunft"

In einer ersten Stellungnahme über Twitter erklärte Rottmann, sie freue sich, Teil des Teams Özdemir zu sein. "Gemeinsam für Landwirtschaft mit Zukunft, Klima- und Artenschutz. Auf den ländlichen Raum kommt es an!", so Rottmann wörtlich.

Seit 2017 im Bundestag

Die Hammelburgerin sitzt seit 2017 für die Grünen im Bundestag. Von 2017 bis 2019 war sie Bezirksvorsitzende der Grünen in Unterfranken. 2020 kandidierte Manuela Rottmann als Landrätin im Landkreis Bad Kissingen. Sie erreichte 24 Prozent und landete hinter Amtsinhaber Thomas Bold von der CSU. Über die Landesliste der Grünen zog die 49-jährige Juristin heuer erneut in den Bundestag ein.