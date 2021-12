Manuela Rottmann: Unabhängige Unterfränkin im Bundeskabinett

Manuela Rottmann sagt von sich selbst, sie habe einen niedrigen Blutdruck. Im Interview mit BR24 hat sie mal gesagt: "Dann, wenn es schwierig wird und krisenhaft, das, finde ich, sind die Momente, in denen sich Politik wirklich beweisen muss."

Die Grünen-Politikerin muss sich in ihrer Karriere öfter beweisen. Als langjährige Gesundheitsdezernentin in Frankfurt am Main managt sie immer wieder Infektionsausbrüche, die über den größten deutschen Flughafen in die Stadt kommen.

Krisenmanagerin und Juristin

Von der Erfahrung profitiert die 49-Jährige aus Hammelburg jetzt in der Corona-Pandemie. Als Rechtspolitikerin ihrer Fraktion schreibt sie mit am Infektionsschutzgesetz. Im Bundestag liefert sich die promovierte Juristin Diskussionen mit der Union. Nicht-Juristen verstehen da nur noch Bahnhof.

Seit vier Jahren sitzt Rottmann im Parlament. Dort kümmert sie sich um Rechtspolitik und Verbraucherschutz – letzterer wird ihr im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft häufiger begegnen.

Unabhängige Unterfränkin

Davor ist sie juristische Referentin bei der Deutschen Bahn. Wirtschaft, Politik, Verwaltung – Rottmann kennt alle drei Seiten und bewahrt sich so eine gewisse Unabhängigkeit. Keine schlechte Voraussetzung, wenn sie sich zukünftig mit den Interessen von Landwirten, Nahrungsmittelindustrie und Tierschützern auseinandersetzen muss.

Zu den Grünen kommt Rottmann schon als Schülerin. Sie war Bezirksvorsitzende in Unterfranken und kandidierte als Landrätin im Kreis Bad Kissingen. In ihrer Heimat sucht sie das Gespräch gerne am Stammtisch. Auch wenn das durch Corona momentan flachfällt. Sie nennt das: ihr liebstes politisches Format.

Freilandei und Ferkel

In ihrer Twitter-Biografie nennt sie sich "Freilandei". Fotos auf ihrer Internetseite zeigen sie am Bienenstock, beim Hühner füttern und mit einem Ferkel auf dem Arm. Wenn Landwirtschaftsminister Cem Özdemir demnächst Fragen hat, braucht er also nur seine parlamentarische Staatssekretärin aus Unterfranken zu fragen.

Dass Rottmann den Job bekommt, ist für sie selbst eine Überraschung. Sie nennt es "eine große Chance“. Erste Hinweise auf den Karrieresprung gab es schon in den Koalitionsverhandlungen. Da hat sie für ihre Partei die Arbeitsgruppe "Gutes Leben in Stadt und Land" geführt.