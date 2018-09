Manuela Bierbaum steht an der Spitze der Diakonie Hochfranken

Die 35-jährige Diplom-Soziologin steht gemeinsam mit Martin Abt an der Spitze der gemeinnützigen GmbH. Mit rund 1.600 Mitarbeitern ist die Diakonie Hochfranken nicht nur einer der größten Arbeitgeber in der Region Hof-Wunsiedel, sondern auch der größte diakonische Träger in Oberfranken.

„Wir begleiten die Menschen von vor der Geburt bis zum Sterben in rund 80 verschiedenen Anlaufstellen und Einrichtungen.“ Manuela Bierbaum, Leiterin Diakonie Hochfranken

Aufgrund von rechtlichen Änderungen, unter anderem in der Jugendhilfe oder durch das Bundesteilhabe-Gesetz für Behinderte, stehen Neuerungen an, so Bierbaum. Die 35-Jährige ist Nachfolgerin der langjährigen Geschäftsführerin Maria Mangei, die im Mai in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Kirchliche Prägung

Bierbaum war zuvor Projektleiterin bei der KDSE, der kirchlichen Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft für soziale Einrichtungen - einer Tochtergesellschaft des Diakonischen Werks Bayern. Bei der Diakonie Hochfranken ist sie nun zuständig für die Geschäftsfelder Jugend- und Familienhilfe/Psychologische Beratung, Erwachsenenhilfe und Diakonie am Campus mit dem Berufsbildungswerk.