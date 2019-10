Mantelsonntag in Würzburg: Über 100.000 Besucher erwartet

Wenn tausende Menschen an einem herbstlichen Sonntagnachmittag in die Würzburger Innenstadt strömen, dann ist wieder Mantelsonntag. Das hat Tradition in der Domstadt: Ende Oktober öffnen die Geschäfte für einen verkaufsoffenen Tag. Ursprünglich sollten alle Würzburger an diesem Tag die Möglichkeit bekommen, sich für die anstehende Allerheiligen-Messe einen neuen Mantel zuzulegen.

Hohe Umsätze für Würzburger Einzelhandel

Längst öffnen beim Mantelsonntag aber nicht nur Bekleidungsgeschäfte. Auch Bücherläden, Spielwaren- oder Elektronikgeschäfte haben sich angeschlossen. Es handelt sich um einen der umsatzstärksten Tage des Jahres für den Würzburger Einzelhandel. Die Veranstalter vom Würzburger Stadtmarketing rechnen auch in diesem Jahr mit über 100.000 Besuchern.

Mantelsonntag gibt es seit 1930er-Jahren

Eingeführt wurde der Mantelsonntag in Würzburg in den 1930er-Jahren. Der Samstag war für viele ein normaler Arbeitstag, deshalb nutzten die Bürger die Gelegenheit am Sonntag einzukaufen. 1982 war dann jedoch Schluss für die verkaufsoffenen Sonntage in Würzburg: Vor allem Gewerkschaften und Betriebsräte hatten dagegen protestiert. Es dauerte bis 1996 ehe der Stadtrat für die Wiederaufnahme des Mantelsonntags grünes Licht gab. In diesem Jahr findet der wiederbelebte Mantelsonntag zum 23. Mal in Folge statt.

Erste verkaufsoffene Sonntage vor knapp 1.000 Jahren

Beim Mantelsonntag handelt es sich aktuell um den einzigen verkaufsoffenen Sonntag in Würzburg. Denkbar wären nach bayerischem Ladenschlussgesetz bis zu vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im Jahr. Sie dürfen allerdings nur dann stattfinden, wenn es einen besonderen Anlass gibt.

Der Ursprung der verkaufsoffenen Sonntage in Würzburg geht laut Stadtmarketing-Verein übrigens zurück auf das Jahr 1031. Damals sei es zu Beginn und Ende der Kiliani-Messe erlaubt gewesen auch am Wochenende zu verkaufen.