Mann zündet sich in Regener Obdachlosenunterkunft an

Ein 21-Jähriger hat sich am Samstagabend in einer Obdachlosenunterkunft in Regen selbst angezündet und dabei schwere Verletzungen erlitten. Nach seiner Rettung durch Ersthelfer ging der syrische Asylbewerber auf Polizeibeamte los. Insgesamt wurden bei dem Vorfall fünf Menschen verletzt.

Kleidung fängt Feuer

Der Syrer hatte in angetrunkenem Zustand einen Brief angezündet. Dabei war seine seine Kleidung in Brand geraten - ob vorsätzlich oder fahrlässig ist bislang noch unklar. Als Ersthelfer den Mann retten und durch ein Fenster aus dem Haus ziehen wollten, ging er auf sie los. Einen der herbeigerufenen Polizisten bespuckte er. Bei der Behandlung im Rettungswagen schlug der 21-Jährige einem Polizisten ins Gesicht und verletzte ihn.

Zwei weitere Bewohner der Unterkunft erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, eine Besucherin einen Schock. Der Syrer erlitt durch das Feuer schwere Verletzungen und musste in die Intensivstation einer Klinik eingeliefert werden.

Stadt organisiert Ersatzunterkünfte

Die Obdachlosenunterkunft in Regen ist vorläufig nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. In der Unterkunft waren zum Zeitpunkt des Vorfalls noch fünf weitere Personen. Die Stadt Regen organisierte Ersatzunterkünfte. Die Kriminalpolizei Deggendorf ermittelt.