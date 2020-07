Mann zu Tode gepeinigt: 34-Jährige zu elf Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat eine Frau wegen gefährlicher Körperverletzung und Totschlags zu einer Strafe von elf Jahren Haft verurteilt. Damit sieht das Gericht es als erwiesen an, dass die heute 34-Jährige ihr Opfer, einen 56-jährigen Mann, nach einem Streit im Trinkermilieu im Februar 2019 in Nürnberg habe verletzen, quälen und erniedrigen wollen. Dadurch habe sie sich des Totschlags schuldig gemacht. Unter anderem soll sie ihn mit einem Regenschirm so schwer misshandelt haben, dass dieser an den Folgen starb.

"Die Kammer war aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die Angeklagte für den Tod des Opfers verantwortlich war", sagte Justizsprecher Friedrich Weitner. Die Frau wurde im Laufe des Prozesses als "extrem alkoholgewöhnt" beschrieben.

Weiterer Angeklagter wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt

Ein 35-jähriger Mann, der in diesem Fall ebenfalls angeklagt war, wurde hingegen vom Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge freigesprochen. Die Kammer verurteilte ihn jedoch zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Monat wegen unterlassener Hilfeleistung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Toten im Rollkoffer entsorgt

Die Frau und der Mann sollen den Toten gemeinsam in einem Rollkoffer entsorgt haben, den eine Spaziergängerin in Roth wenige Tage nach der Tat entdeckte. Seit Prozessbeginn hatten sich die beiden gegenseitig beschuldigt und bestritten, mit den Misshandlungen, die zum Tod des Mannes geführt hatten, zu tun gehabt zu haben.