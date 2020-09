Mann würgt Ehefrau: Prozess-Auftakt in Bamberg

Am Landgericht Bamberg beginnt heute der Prozess gegen einen 49-Jährigen, der sich wegen versuchten Totschlags verantworten muss. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann im September 2019 seine getrenntlebende Ehefrau in einem Auto mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie mit einem Schal gewürgt haben. Danach soll die Frau nach dem Öffnen der Fahrertür am Boden gelegen haben.

Bamberg: Mann nimmt tödliche Verletzungen in Kauf

Anschließend soll der Angeklagte der Frau mindestens 30 Sekunden lang auf den Kehlkopf gedrückt haben. Der Angeklagte soll dabei tödliche Verletzungen der Geschädigten in Kauf genommen haben, heißt es in dem Schreiben der Staatsanwaltschaft. Erst nachdem ein Zeuge den Vorfall im Bamberger Stadtgebiet zufällig beobachtet hatte, soll der 49-Jährige die Frau in Ruhe gelassen haben.