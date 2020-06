Mann wirft brennenden Gegenstand aus Fenster

In Regensburg ist am Sonntag nach einem größeren Polizeieinsatz ein Mann festgenommen worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Oberpfalz auf Anfrage mitteilt, hatte der Mann aus einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Johannisstraße gegen 3 Uhr Früh einen brennenden Gegenstand aus dem Fenster geworfen.

Spezialeinsatzkräfte nehmen Mann fest

Eine Anwohnerin rief daraufhin sofort die Polizei. Laut dem Sprecher rückte ein Großaufgebot - unter anderem Spezialeinsatzkräfte - an, die den Mann festnehmen konnten. Das Anwesen im Regensburger Stadtnorden wurde "wegen der Bedrohungslage" geräumt.

Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren bis zum späten Sonntagvormittag am Tatort, so der Sprecher. Warum der Mann den brennenden Gegenstand aus dem Fenster warf, ist noch unklar. Der Gegenstand konnte zuvor schnell gelöscht werden. Um was es sich dabei handelte, ist unklar. Verletzt wurde niemand, eine Gefahr für Unbeteiligte bestand laut Polizeisprecher nicht.