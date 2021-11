Mann wird in München vor S-Bahn gestoßen

Am Nachmittag sollen zwei Männer an der S-Bahn-Haltestelle Karlsplatz (Stachus) in der Münchner Innenstadt aneinandergeraten sein. Als dann die S8 Richtung Flughafen eingefahren sei, habe der 41-Jährige seinen 37-Jährigen Kontrahenten vor den Zug gestoßen - so berichtet es das Münchner Polizeipräsidium.

Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Der Jüngere der beiden sei dann von der S-Bahn überrollt und schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Täter konnte bald darauf festgenommen werden, leistete einem Polizeisprecher zufolge dabei aber Widerstand. Gegen den Mann wird jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Worüber die beiden Männer stritten und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, versucht die Polizei jetzt herauszufinden.

Der S-Bahn-Verkehr ist seit dem Vorfall um 16 Uhr erheblich gestört, vor allem auf der Stammstrecke zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof.