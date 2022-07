Mann will in Gymnasium einbrechen und greift nach Polizeiwaffe

Am frühen Dienstagabend hat ein betrunkener Mann versucht, über die Feuertreppe in das Gymnasium in Pfarrkirchen zu gelangen. Hier wurde dem 38-Jährigen jedoch der Zutritt verwehrt. Der Mann ließ nicht ab, weswegen gegen 17.30 Uhr die Polizei über den Streit informiert wurde.

Mann greift während Gespräch nach Pistole

Den Polizisten erklärte der Mann, dass ihm sein Handy im Gymnasium gestohlen worden sein soll. Noch während des Gesprächs ging der Mann auf einen der Polizisten zu, griff an die Pistole und versuchte sie herauszuziehen.

Der 38-jährige Pfarrkirchner wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen, nach der Sachaufnahme und einem Alkoholtest jedoch wieder entlassen. Sein angeblich gestohlenes Handy hatten zwischenzeitlich Passanten im Außenbereich gefunden und zur Polizei gebracht.