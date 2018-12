Mann wegen Laserpointer-Attacke in Würzburg vor Gericht

Der Hubschrauber war auf Vermisstensuche und flog in einer niedrigen Höhe von rund 100 Metern. Von seiner rund 500 Meter entfernten Wohnung aus soll der 42-Jährige Angeklagte den Hubschrauber attackiert haben, der mit drei Polizisten besetzt war.

Kein harmloser Spaß

Der Laserstrahl traf einen Flugtechniker mehrfach an den Augen. Der Techniker wurde geblendet und zog sich Druckschmerzen an den Augen zu. Der Pilot wurde nicht getroffen, so dass keine unmittelbare Gefahr bestand, dass der Hubschrauber abstürzen könnte. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass eine solche Laserpointer-Attacke alles andere als ein harmloser Spaß sei.