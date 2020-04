Unbelehrbar: Mann wegen Corona-Verstößen zum dritten Mal in Haft

Es ist nicht das erste Mal, sondern mittlerweile das dritte Mal: Ein 27-jähriger Mann hat innerhalb kürzester Zeit wiederholt gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen und ist deshalb nun zum dritten Mal von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Das teilte die Polizeiinspektion Landshut mit.

Bewusst mit anderen Personen in Kontakt getreten

"Aller guten Dinge sind drei" mit diesem Sprichwort begann die kuriose Meldung der Polizei. Am Donnerstag (23.4.) sollen die Beamten den jungen Mann mehrmals angetroffen haben, wie er gegen 16.40 Uh und gegen 18.40 Uhr in der Landshuter Innenstadt "bewusst mit anderen Personen in Kontakt trat und somit gegen die Ausgangsbeschränkung verstieß".

Zweifelhafte Berühmtheit

Der 27-jährige Mann sei "amtsbekannt" und soll für ähnliche Verstöße in der Vergangenheit bekannt sein, heißt es in der Polizeimeldung. Bei seinem zweiten "Knast-Aufenthalt" titelte die Bild-Zeitung: "Das kostet uns der Corona-Chaot aus Landshut". Nun folgt der dritte Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt: Laut Polizeimeldung sitzt der junge Mann dort bis zum 4. Mai.