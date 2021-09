Mann verunglückt auf der Zugspitze

Bei einem Bergunfall an der Zugspitze ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, habe der 61-Jährige am Samstagnachmittag beim Klettern auf rund 2.700 Metern den Halt verloren. Daraufhin stürzte der Mann in die Tiefe. Augenzeugen beobachteten das Unglück und verständigten sofort die Rettungsstelle. Ein sofort startender Rettungshubschrauber konnte den Verunglückten, der aus Penzing im Landkreis Landsberg am Lech stammte, jedoch nicht finden. Ein zweiter Rettungshubschrauber barg den toten Kletterer zwei Stunden später. Der Grund für den Absturz beim Klettern ist unklar.

Rettungsaktion Anfang September auf der Zugspitze

Erst vor einer Woche musste ein junges Paar, ein 20-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau, gerettet werden, das die Wetterlage unterschätzt hatte. Der Mann trug lediglich Turnschuhe. Die jungen Leute waren am Montagmorgen nach einer Übernachtung auf der Wiener-Neustädter-Hütte (2.209 m) aufgebrochen, obwohl das Wetter sehr schlecht war. Es gab einen Schlechtwetter-Einbruch, es schneite und ein heftiger Sturm wütete. Am Stopselzieher-Klettersteig auf rund 2.500 Meter Höhe kamen die beiden nicht mehr weiter und riefen per Handy die Bergrettung. Den Bergwachten gelang es, das Paar trotz widriger Umstände sicher wieder ins Tal nach Ehrwald in Tirol zu bringen.