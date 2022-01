Mann versucht Obdachlose in Bank zu vergewaltigen

In Bamberg soll ein Mann versucht haben, eine Frau zu vergewaltigen. Der Tatverdächtige befindet sich einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge in Untersuchungshaft.

Mann versucht Obdachlose zu entkleiden

Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, eine 47 Jahre alte obdachlose Frau im Vorraum einer Bank bedrängt, sexuell belästigt und leicht verletzt zu haben. Die Obdachlose habe in dem Bankgebäude in der Hauptwachstraße Schutz vor der Kälte gesucht, heißt es. Der Mann soll ihr in das Bankgebäude gefolgt sein, sie dort auf den Boden gedrückt haben und versucht haben, sie zu entkleiden.

Zeugen des Übergriffs alarmieren die Polizei

Zeugen vernahmen die Hilferufe der Frau und alarmierten die Polizei. Erst nach Eintreffen der Beamten soll der Mann von der Frau abgelassen haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Zu dem Übergriff kam es am Sonntag gegen 20.30 Uhr. Etwa eine halbe Stunde zuvor habe der Mann schon einmal versucht, sich auf dem Maximiliansplatz an der Frau zu vergehen. Als sie sich lautstark bemerkbar machte, habe der Mann von ihr abgelassen. Die Kripo Bamberg bittet um Zeugenhinweise unter 0951/9129-491.