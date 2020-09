Mann verschwindet bei Probefahrt - vom Wagen keine Spur

In einem Regensburger Autohaus hat ein Mann einen hochwertigen Pickup Probe gefahren und ihn nicht zurückgebracht. Mit dem unterschlagenen Fahrzeug wurde wenig später ein Tankbetrug in Schwandorf begangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Tankbetrug bei Probefahrt

Den Termin für die Probefahrt machte er bereits am Vortag aus. Nach der vereinbarten halben Stunde war der Fahrer nicht zurückgekehrt, weshalb man am frühen Nachmittag die Polizei informierte, so ein Sprecher der Polizei. Die Firma hatte darüber hinaus zuvor einen Anruf erhalten, dass gegen 12.30 Uhr mit dem Fahrzeug an einer Tankstelle in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf getankt worden war und sich der Fahrer ohne zu bezahlen entfernt hatte.

Roter Pickup entwendet

Bei dem Auto handelt es sich um einen roten Pickup der Marke Ford. Das Fahrzeug vom Typ "Ranger Raptor" war zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen R-DS 366 versehen, wurde im Februar 2020 erstmals zugelassen und hat einen Wert von etwa 50.000 Euro.

Der Pickup und der Fahrer konnten bislang nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.