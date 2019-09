Mann unter einer Tonne Holzpellets begraben und schwer verletzt

Am Freitag war ein 46-jähriger Arbeiter in Remlingen im Landkreis Würzburg unter ein Big Pack, das mit einer Tonne Holzpellets gefüllt war, geraten. Der Mann zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Laut Polizei wollte der Mann gegen neun Uhr morgens Holzpellets in einen Bunker füllen. Er brachte den reißfesten Sack mit den Pellets mit einem Gabelstapler bis an die Bunkeröffnung.

Sack glitt von Gabelstapler und fiel auf 43-Jährigen

Aus bislang unbekannter Ursache löste sich das Big Pack von der Gabel des Staplers und begrub den Mann unter sich. Kurze Zeit später bemerkten Mitarbeiter den eingeklemmten Mann, befreiten ihn und leisteten Erste Hilfe.

Der 46-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die die Kripo Würzburg von der Polizeiinspektion Würzburg-Land übernommen hat.