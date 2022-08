> Mann trampelt auf Israel-Flagge herum: wohl politisch motiviert

Ein 20 Jahre alter Mann soll in Bayreuth am Freitag eine israelische Flagge von einem Fahnenmast gerissen haben. Dann sei er darauf herumgetreten, so die Polizei. Die Ermittler gehen von einer gezielten politisch motivierten Tat aus.