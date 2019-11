Mann tot in Prebitz aufgefunden – Obduktion angeordnet

Der 62-jährige Mann ist am Samstagnachmittag (23.11.19) in Prebitz womöglich in eine Zisterne gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Angehörige fanden den Leichnam neben dem Becken in der Nähe eines Wohnhauses, welches an ein Waldstück grenzt, und verständigten die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 62-Jährigen feststellen.

Polizei: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet, diese soll die näheren Umstände des Todesfalls klären. Unter anderem soll ermittelt werden, ob der Mann in die Zisterne gestürzt war und sich noch selbst befreien konnte, bevor er starb.