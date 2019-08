Mann stürzt nach Feier auf Allgäuer Berghütte ab und stirbt

Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag beim Versuch von einer Berghütte alleine runter ins Tal zu kommen abgestürzt und gestorben. Er sei vermutlich auf Grund der schlechten Witterung vom Weg abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte er mit Freunden auf einer Berghütte in Oberstdorf gefeiert.

Steiles, felsiges Gelände

Laut Polizei stürzte er in einem steilen, felsigen Gelände rund 30 Meter in die Tiefe. Ein Polizeihubschrauber barg den Mann in einem Tobel unterhalb der Hütte. Der 32-Jährige hatte sich offenbar nach Mitternacht auf den Weg gemacht, obwohl ihm seine Freunde davon abgeraten hatten.