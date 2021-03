Mann stürzt in Brunnenschacht und stirbt

Am Montagnachmittag ist in Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen ein 63-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern meldet, stürzte er in einen Brunnenschacht und starb.

Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen

Der 63-Jährige wollte einen auf seinem Grundstück liegenden Brunnenschacht überprüfen. Da er nach längerer Zeit nicht zurückkehrte, suchte ihn schließlich ein Angehöriger und fand ihn im Schacht. Die verständigten Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Brunnen bergen. Nun versucht die Kriminalpolizei, den Unfallhergang zu klären.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 63-Jährige alleine in den Schacht stürzte. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, so die Polizei.