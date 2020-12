Mann stößt in Lichtenfels Radfahrerin vor ein Auto und flieht

Weil sie mit ihrem Fahrrad auf einem Gehweg radelte, hat ein Unbekannter in Lichtenfels eine Frau auf die Straße gestoßen. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, sei die Frau von einem Auto frontal erfasst, aber wie durch ein Wunder nur leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und bittet um Zeugenhinweise.

Mann stößt Radfahrerin vom Gehweg auf die Straße

Wie die Beamten mitteilen, habe der Mann die 34-Jährige auf die viel befahrene Bamberger Straße gestoßen, als diese an ihm vorbeiradeln wollte. Während sich Zeugen um die Verletzte kümmerten, sei der Mann geflohen. Eine groß angelegte Suche blieb bislang ohne Erfolg. Die Frau wurde mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. Angaben der Polizei zufolge verletzte sie sich nur deshalb nicht schwer, weil der zum Zeitpunkt der Tat bereits eingesetzte Feierabendverkehr stockte.

Polizei sucht einen etwa 60 Jahre alten Mann mit blauem Mantel

Der gesuchte Mann soll etwa 60 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Zeugen zufolge ist er kräftig gebaut, grauhaarig und trug zum Zeitpunkt der Tat einen knielangen blauen Mantel. Er war in Begleitung einer 1,60 Meter großen, blonden Frau, die ihre Haare zu einem Zopf gebunden hatte und dunkel gekleidet war. Die beiden führten einen hellen Hund aus.

Paar flieht mit Hund in Richtung Post in Lichtenfels

Der Vorfall soll sich am Montag gegen 16.25 Uhr in der Bamberger Straße nahe der Zweigstraße ereignet haben. Das Paar sei anschließend in Richtung Post geflohen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.